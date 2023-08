Serie B, gli orari delle partite: Ternana già con due positicipi, ma Lucarelli storce il naso

Inizio di sabato regolarmente, ma alla seconda e alla terza giornata si posticipa. Si gioca, però, sempre in notturna. La Ternana conosce quando e a che ora dovrà scendere in campo nelle prime tre giornate del campionato di serie B 2023-2024. Nel caso della giornata d'esordio, è tutto da copione. Ternana-Sampdoria è in calendario sabato 19 agosto, con inizio alle ore 20,30. Da capire solamente se si giocherà al Liberati oppure se si dovrà trovare un'altra sede per l'eventuale protrarsi della criticità del campo di gioco dello stadio di Terni. Alla seconda e alla terza giornata, ecco i due posticipi. Secondo impegno non di sabato, ma di domenica, sempre alle ore 20,30. Si gioca a Catanzaro, il 27 agosto. La partita è stata spostata anche perché sabato 26 ci sarebbe la concomitanza con un altro evento che si svolge nel capoluogo regionale calabrese. Di conseguenza, ai rossoverdi viene spostato anche l'impegno successivo, quello della terza giornata, nel turno infrasettimanale del 29 agosto. La squadra umbra, infatti, non scende in campo al Liberati con la Cremonese di martedì, bensì mercoledì 30, proprio per recuperare meglio il posticipo della giornata precedente. Successivamente, la Lega B renderà noti anche gli orari dei successivi turni di campionato, quelli dal 2 settembre in avanti. Intanto, le decisioni assunte e annunciate sulle partite della Ternana non sono piaciute all'allenatore rossoverde Cristiano Lucarelli, che sui suoi canali social scrive: «Tre partite in pochi giorni a inizio campionato con solo due giorni di recupero tra le tre gare. Credo fermamente che ci sia un errore e che la Lega B correggerà».