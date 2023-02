Il Perugia serve il tris e si aggiudica il derby con la Ternana: vittoria dedicata a Ilario Castagner

PERUGIA - Il Perugia serve il tris. Lo fa nel derby, sconfiggendo la Ternana per 3 a 0 in maniera legittima. Lo fa nel giorno della scomparsa di Ilario Castagner a cui viene dedicata la vittoria.

I rossoverdi giocano meglio nel primo tempo ma non concretizzano, vedendosi annullare un gol a Partipilo per un precedente fallo. Nella ripresa sale in cattedra la formazione di Castori che con Luperini, doppietta, e Santoro griffano la vittoria che rilancia i biancorossi. Per Andreazzoli piove sul bagnato con gli infortuni di Ghiringhelli e Mantovani che riducono ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico.

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Rosi (6’ st Struna); Casasola, Capezzi (36’ st Iannoni), Santoro, Lisi (36’ st Paz); Luperini; Di Carmine (45' st Bartolomei), Ekong (36’ st Matos). A disp. Furlan, Abbi, Cancellieri, Vulikic, Dell'Orco, Di Serio, Kouan. All. Castori.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Ghiringhelli (30’ pt Mazzarani), Sorensen, Mantovani (28’ st Capanni); Defendi, Di Tacchio, Cassata, Martella (36’ st Donnarumma); Palumbo; Partipilo, Falletti (28’ st Falletti). A disp. Krapikas, Vitali, Coulibaly, Proietti, Koffi. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

RETI: 8’ st Luperini, 31’ Santoro, Luperini 45'+5'

NOTE: Ammoniti Lisi per proteste, Cassata per gioco falloso. Angoli 4-6 Recupero tempo pt 2’, st 5'