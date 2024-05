Domenica 5 Maggio 2024, 07:00

PERUGIA – Come in un poliziesco. Ma non c’è ciak e non c’è finzione. Le telecamere però ci sono, e sono quelle di qualche passante tra la fermata dei bus e il tunnel che conduce alla stazione del minimetrò che raccontano e condividono sui social l’ennesima follia a Fontivegge.

Sono circa le cinque e mezza del pomeriggio quando un’auto scura, una Golf, viene vista “risalire” via Cortonese contromano per poi, proprio davanti al semaforo in zona Broletto, prendere sempre contromano la strada che corre tra la fermata dei bus e il tunnel che porta al minimetrò, arrivare su piazza Vittorio Veneto e infilare a tutta velocità via Mario Angeloni. Dietro, nel complicatissimo tentativo di bloccare quell’auto in fuga e al contempo garantire la sicurezza delle persone a piedi nella zona, una pattuglia dei carabinieri.

L’inseguimento era iniziato qualche minuto prima, proprio a seguito del fatto che l’auto non si fosse fermata all’alt dei carabinieri. Con i militari che, stando a quanto si apprende, avevano fermato quell’auto proprio perché segnalata in quanto sospetta. Sulle prime il conducente avrebbe finto di fermarsi per poi ripartire a razzo in contromano. Le ricerche si sono estese ad altre zone della città.

SUPER CONTROLLI

A proposito di follie alla guida, negli ultimi giorni gli agenti della polizia stradale hanno contestato oltre seicento infrazioni al Codice della strada nell’ambito del monitoraggio di 512 veicoli e 595 persone.

Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 648 infrazioni al Codice della Strada, tra cui 40 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida.

Importanti anche i risultati dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, che hanno permesso di contestare 218 sanzioni per il superamento dei limiti previsti.

Le verifiche della Sezione Polizia Stradale di Perugia hanno inoltre permesso di sorprendere 5 conducente in stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcoliche; nei loro confronti è scattato il ritiro della patente di guida.

Di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera, che si prefiggono l’obiettivo di monitorare il rispetto delle norme di maggior impatto sulla sicurezza stradale, l’osservanza delle norme che disciplinano la sistemazione del carico. Sono state, infatti, 196 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale. Nel complesso, sono stati decurtati di 833 punti.

Mi. Mi.

