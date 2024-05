Lunedì 6 Maggio 2024, 07:00

Una curva pericolosa. Da sempre. Una curva diventata tragica intorno alle 1.30 del mattino di ieri, quando un ragazzo che tra dieci giorni avrebbe compiuto 28 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato in sella alla propria moto. Josuè Salazar Monar, origini ecuadoriane ma residente da sempre a San Sisto (dove vive anche la mamma) diventa così la quarta vittima in motocicletta in poco più di due mesi lungo le strade perugine. Un conto inaccettabile, in termini di vite umane e anche per il fatto che tre avevano tra 24 e 33 anni.

La ricostruzione dell'incidente

L’incidente è avvenuto lungo il Raccordo, in zona Ponte San Giovanni, all’altezza della curva superata la quale si arriva all’innesto con la E45. Un punto, come detto, da sempre particolarmente pericoloso e dove purtroppo negli anni si sono registrati numerosi incidenti.

Qui alle 1.30 di ieri mattina, la moto del giovane ha perso aderenza con l’asfalto. Uno schianto particolarmente violento, che non ha lasciato scampo a Josuè. Secondo quanto si apprende, infatti, il giovane sarebbe di fatto morto sul colpo rendendo inutili i tentativi di soccorso e rianimazione messi subito in atto dal personale del 118 intervenuto sul posto assieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. La strada è stata immediatamente chiusa per tutte le operazioni del caso e riaperta poco dopo le cinque del mattino quando la salma del ragazzo è stata rimossa e portata all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia a disposizione dell’autorità giudiziaria, con il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini che oggi assieme al procuratore capo Raffaele Cantone valuterà tutti gli eventuali accertamenti da svolgere anche in sede medico legale.

In particolare per stabilire se l’incidente che non ha lasciato scampo al giovane sia dipeso da qualche errata manovra in sella alla moto oppure se possano esserci altre spiegazioni, come ad esempio quella di un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Per questo non è da escludere che, vista anche la giovane età della vittima, venga disposta un’autopsia nelle prossime ore. Altri accertamenti saranno inevitabilmente legati anche alla ricostruzione più tecnica del sinistro, con inevitabile ricerca di testimonianze e anche di eventuali filmati di telecamere nella zona.

La notizia della morte del giovane ha inevitabilmente scioccato tutte le persone che lo conoscevano e in particolare nella zona di San Sisto, dove appunto all’alba di ieri le forze dell’ordine si sono recate per comunicare la drammatica notizia alla famiglia. Secondo quanto si apprende, il ragazzo era da poco tornato in città dopo un periodo fuori.

Tanti incidenti

Di certo c’è che sulle strade il numero dei morti sta raggiungendo livelli di assoluto allarme. Dall’inizio dell’anno sono infatti almeno quindici le vittime di incidenti stradali. Restando all’ultimo fine settimana sono almeno 10 i feriti stradali.