Miss Mondo Umbria, vince la 17enne Clara Pescrilli. Con lei alla finale nazionale di Gallipoli anche Stella Tonialini e Angelica Landi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La studentessa 17enne Clara Pescrilli è la nuova Miss Mondo Umbria 2024. È lei la vincitrice della finale regionale del celebre concorso, che si è svolta nel pomeriggio di venerdì a Corciano, all’interno del centro d’intrattenimento Gherlinda. Per lei si sono così aperte le porte della finale nazionale di Miss Mondo, che si svolgerà in Puglia, a Gallipoli per la precisione, in estate. L’evento è in programma per il 16 giugno. Con Pescrilli, studentessa di scienze umane, ci saranno anche l’universitaria Stella Tonialini, ventenne iscritta al primo anno di Scienze dell’educazione e della formazione e la 16enne Angelica Landi, che frequenta il liceo linguistico. Tonialini e Landi si sono classificate rispettivamente seconda e terza nella finale regionale di Miss Mondo Umbria.Al Gherlinda erano in tutto 10 le ragazze finaliste, presentate da Silvia Epi e valutate da una giuria di esperti. A comporla erano l’event manager Francesco Rossi, Franco Sportoletti di Moda Sposi, la fashion blogger Claudia Maggiurana ed i giornalisti Francesco Bircolotti e Massimo Sbardella. L’evento è stato sostenuto da vari sponsor, tra cui Moda Sposi, Lucertini, Frankie Garage, O’Bag e Yamamay. Lo staff di Jean Louis David ha pettinato le concorrenti. Alle finali ha preso parte anche il patron di Miss Mondo Umbria, Gianni Marcantonini di Art Inside Event.In occasione del pomeriggio, i promotori prima dell’inizio della manifestazione hanno ricordato «con grande commozione» Antonio Becchetti, titolare di un’importante agenzia di models e management, recentemente scomparso. Becchetti da anni curava le coreografie delle sfilate di Miss Mondo Umbria. Continuano il suo impegno Marta Valigi e Giulia Lollini, due delle sue ex modelle che, in sua memoria, hanno aperto Ab Models, agenzia di models e management.Per il trio umbro adesso l’attenzione si sposta su Gallipoli, dove andranno dal 3 al 6 giugno per una prima fase di selezione. In tutto ci saranno 120 miss da ogni regione per una grande finale che si svilupperà tra l’1 e il 16 giugno. Solo 25 arriveranno all’evento conclusivo, la serata finale che sarà presentata da Giorgia Palmas e si svolgerà all’ecoresort Le Sirenè. Nella finale 2009 Perugia aveva “brillato” con la vittoria di Alice Taticchi.