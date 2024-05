Schianto con la moto, muore all'ingresso di Perugia a 27 anni

PERUGIA - Un ragazzo di 27 anni, di origini ecuadoregne ma residente a Perugia, ha perso la vita della notte tra sabato e domenica poco prima delle 2, in seguito a un incidente a bordo della sua moto.

L'incidente si è verifciato sulla curva tra il Raccordo Perugia-Bettolle e l'innesto con la E45, all'entrata di Perugia, in direzione Ponte San Giovanni. Sul posto, l'immediato intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare