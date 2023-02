Ilario Castagner morto a Perugia. Il figlio Federico: «Ciao papà, il sorriso più bello del calcio italiano»

PERUGIA - Nella giornata di sabato 18 febbraio è morto Ilario Castagner. L'annuncio dal figlio Federico sui social network: «Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...». La notizia è stata confermata anche dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ha espresso cordoglio per la scomparsa dell'ex tecnico.

Chi era

Nato a Vittorio Veneto (in provincia di Treviso), Castagner è stato prima calciatore e poi allenatore di calcio. Dall'inizio del nuovo millennio è commentatore televisivo. Ha giocato anche a Perugia (capocannoniere in serie C girone B con 17 reti nel 63/64), Prato e Rimini. La sua carriera di allenatore è cominciata a 28 anni nelle giovanili dell’Atalanta per proseguire con squadre importanti come Perugia, Lazio, Milan e Inter.