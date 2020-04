Giove rischia di diventare zona rossa. La Asl chiede l'isolamento alla Regione

Giove verso la zona rossa. A fronte dell'aumento esponenziale dei casi positivi al Coronavirus l'Asl ha chiesto alla Regione l'isolamento del Comune. A renderlo noto lo stesso sindaco Alvaro Parca in una nota diffusa in serata. "Come presumibile, il prelievo dei numerosi campioni effettuato lunedì ha prodotto un aumento consistente dei casi positivi (ed ancora mancano i risultati di 9 tamponi). Il numero eccessivamente elevato dei casi positivi insieme all'altrettanto elevato numero delle famiglie coinvolte (9) e ad alcuni casi di contagio isolato hanno indotto l'ASL a chiedere l'isolamento del nostro comune alla Regione che, probabilmente emetterà l'ordinanza entro domani".

