Giove, 19 positivi. Domani in programma altri 25 tamponi

Sale a 19 il numero dei positivi al Coronavirus nel comune di Giove. Un più uno rispetto al dato di ieri che se da un lato incrementa a livello assoluto il numero dei contagi, dall'altro va ad attenuare le previsioni funeste che fino a stamattina pesavano sul cuore dei giovesi e del loro Sindaco. "Non voglio sbilanciarmi - precisa il sindaco Alvaro Parca - anche perchè sicuramente qualche risultato ancora non è disponibile, ma ad oggi a fronte dei molti tamponi effettuati nei giorni scorsi, abbiamo un solo riscontro positivo. Cosa ancor più importante e positiva però - spiega - è che abbiamo in tutto 17 persone uscite dall'isolamento fiduciario senza che abbiano contratto il virus. Ne rimangono 31". Nel frattempo continuano le operazioni di screening sui casi sospetti. Soltanto domani, sono in programma altri 25 tampone. "Di questo gruppo però -precisa il primo cittadino- fanno parte anche alcuni casi positivi già accertati ma asintomatici o che hanno presentato sintomi lievissimi. Saranno testati nuovamente per verificare l'evoluzione della positività". Una situazione, quella di Giove, che si è configurata da subito come anomala rispetto a quella dell'intero comprensorio dove, a parte qualche caso isolato (4 positivi ad Amelia, 3 a Montecastrilli, 1 ad Alviano ndr) la maggior parte dei comuni mantiene il primato dell'immunità. "Dalla Asl -dichiara Parca- mi hanno spiegato che quando si effettuano i tamponi per il Covid-19 in qualsiasi comune, si ha un riscontro di positività che va da un minimo del 4% sul totale che si attesta di solito intorno alla media del 7%. Ovviamente questi dati possono emergere solo nel momento in cui pervengono all'autorità sanitaria le segnalazioni di casi sospetti".