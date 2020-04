Giove, 18 positivi al Coronavirus e 38 persone in isolamento fiduciario

Arriva a diciotto unità la conta dei positivi al Coronavirus nel comune di Giove. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Alvaro Parca che da giorni ormai non può far altro che aggiornare un bollettino sempre più preoccupante. Continua il trend dei contagi fra persone giovani, un dato al di fuori della media che vuole come fascia più colpita quella della terza età e degli immunodepressi. "L'unico conforto -spiega il sindaco Parca- è che stanno quasi tutti bene. Alcuni sono asintomatici. Altri con sintomi lievi. Soltanto in tre casi è stato necessario il ricovero ospedaliero". A fronte dell'escalation di contagi, il sindaco Parca già da ieri aveva contattato la Direzione Sanitaria per chiedere un'estensione dei controlli per identificare i soggetti positivi al Covid-19 e contenere il più possibile la diffusione del virus. Dai vertici però al momento il via libera non è arrivato. "La situazione non è rosea -ha precisato ancora il primo cittadino di Giove- ma non allarmante. Su indicazione della Asl, fino a che si verificheranno contagi prevedibili continueremo le normali operazioni di monitoraggio e gestione dei casi positivi. Nel momento in cui ci si dovesse discostare dalla linea previsionale, scatterebbero procedure ad hoc". Nel frattempo il numero delle persone in isolamento fiduciario è arrivato a 38. "Ogni positivo -spiega il Sindaco -si porta dietro almeno 3 o 4 contatti diretti che finiscono in isolamento. In alcuni casi abbiamo interi nuclei familiari risultati positivi".

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA