Giove, il contagio di espande. Altri due casi positivi al Covid-19

GIOVE - Aumentano ancora i casi accertati di Covid-19. Nelle ultime 24 ore si è passati da sei a otto. "Si tratta di una coppia, marito e moglie - scrive il sindaco Alvaro Parca - già in isolamento da due settimane. L'aspetto positivo in tutto ciò è che 7 delle persone accertate presentano sintomi lievi o nulli e sono in isolamento domiciliare; una sola persona presenta sintomi gravi per precedenti malattie polmonari ed altri problemi fisici ed è stata ospedalizzata. Quasi tutti i pazienti svolgono lavori che li portano ad un quotidiano contatto con il pubblico -precisa ancora il primo cittadino - (infermiere, commercianti, lavoranti in aree di servizio autostradale, ecc.) il che fa presumere una dinamica di contagio dall'esterno".

Ad oggi in tutto il territorio comunale sono sotto controllo in isolamento volontario fiduciario 25 persone che in base alle ricostruzioni dei contatti sono risultate in qualche modo collegate ai casi positivi. "L'espansione del contagio -chiude Parca- impone il massimo rispetto delle disposizioni di sicurezza e, in particolare, quella di restare a casa".

Ultimo aggiornamento: 08:54

