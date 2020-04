Giove, altri 5 casi di Coronavirus in poche ore. Il conto sale a 14

Giove - Altri cinque contagi nello spazio di una mattinata. Un bilancio sempre più pesante per il piccolo comune che dai nove casi registrati fino a stamattina sale a quattordici prima dell'ora di pranzo. Anche questa volta si tratta di persone giovani. "A parte una donna di circa 65 anni - precisa il sindaco Alvaro Parca - che soffriva già di alcune patologie pregresse, gli altri altri hanno un'età media bassa; e stanno tutti abbastanza bene. Alcuni sono addirittura asintomatici". I nuovi contagi sono direttamente collegati ai precedenti in quanto familiari e per la maggior parte già in isolamento fiduciario. "Alla luce dei nuovi contagi -chiude Parca- ho chiesto ai referenti Asl la possibilità di intensificare i controlli sanitari allargando l'esecuzione dei tamponi. Sono in attesa di risposta".

