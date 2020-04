Giove, sale a sei il numero dei contagi da Covid -19

Da zero a sei casi negli ultimi due giorni. Continua ad alzarsi l'asticella del numero delle persone positive al Coronavirus nel comune di Giove. Un paio di giorni fa il primo annuncio. Due donne una di trenta e una di sessant'anni, entrambe con una sintomatologia lieve che al momento permette di effettuare la quarantena presso la propria abitazione. Lunedì è stata la volta di due uomini. Uno di quarantasei anni sempre con sintomatologia lieve e uno di cinquantacinque ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Orvieto. Fra i casi accertati nei giorni scorsi, anche un capo negozio del punto vendita InCoop presente sul territorio comunale che ha comportato la chiusura e sanificazione dello stesso e l'entrata in isolamento fiduciario per tutti i dipendenti. Poco fa la notizia di altri due contagi fra i residenti. Al momento non è noto se siano in qualche modo collegati ai precedenti.

