Coronavirus, due donne positive a Giove

Anche Giove perde il primato dell'immunità e registra due casi di Coronavirus. A confermarlo lo stesso sindaco Alvaro Parca che ieri sera ha aperto il C.o.c. (centro operativo comunale ndr)."Hanno seguito la procedura indicata dal protocollo quando si pensa di riconoscere i sintomi da Covid-19 - spiega Parca-. Sulle modalità di trasmissione del contagio, al momento nessun riferimento preciso anche se in entrambi i casi si stanno valutando i contatti lavorativi. "Invito tutti a non farsi prendere dal panico, le due donne hanno sintomi lievi, che speriamo si risolvano in una pronta guarigione - chiude Parca- in questo momento l'unico modo per aiutare e per aiutarsi è rispettare ancor di più le disposizioni di sicurezza".