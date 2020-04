Giove, nella notte altri due casi di Covid-19. Il sindaco Parca invoca misure straordinarie

Giove - Continua a girare il contatore del contagio. Nella notte il comune giovese ha dovuto aggiungere altri due casi alla lista dei positivi al Coronavirus che raggiunge così quota sedici. Alla luce della progressione del virus nella piccola comunità, ieri sera il sindaco Alvaro Parca ha inoltrato una lettera al Direttore Sanitario del distretto Narni Amelia Giorgio Sensini, al Direttore Sanitario Usl Umbria 2 Camillo Gianmartino, al Commissario Straordinario Usl Umbria 2 Massimo De Fino, all'Assessore alla Salute della Regione Luca Coletto chiedendo l'estensione dei controlli per l'identificazione e il controllo del contagio. "L'espansione del virus tra la popolazione del mio comune -scrive Parca- ha assunto velocità e dimensioni tali, seppur ancora non allarmanti per la tipologia dei casi, da indurmi a chiedervi di valutare l'adozione urgente di misure aggiuntive ed estensive, rispetto a quelle già in essere, anche straordinarie, che riterrete necessarie ed efficaci a rafforzare il contenimento ed il contrasto dell'espansione del contagio da Covid-19 nel territorio comunale".

Ultimo aggiornamento: 08:46

