Coronavirus, tregua a Giove. Primo giorno senza nuovi casi

Un giorno di tregua per la comunità di Giove. Oggi nessun nuovo caso positivo al Coronavirus rispetto ai 19 dichiarati fino a ieri. "In questa situazione - precisa il sindaco Alvaro Parca - il per ora è d'obbligo perchè questa mattina sono stati effettuati circa una trentina di tamponi i cui risultati potrebbero cambiare radicalmente lo scenario". Nel pomeriggio è stata ricoverata in ospedale una signora di novant'anni sempre residente a Giove. La donna rientrava già nella lista dei casi sospetti in attesa di conferma in quanto collegamento diretto di una paziente già dichiarata positiva. "Con tutta probabilità - spiega Parca- purtroppo lo sarà anche lei, non abbiamo però fino a questo momento il dato ufficiale". L'aggiornamento su eventuali nuovi casi è atteso nel corso della giornata di domani. "Penso che ci saranno - chiude il primo cittadino - anche se, come tutti, vorrei che il contagio si fosse fermato qui. A questo punto non possiamo far altro che continuare a far rispettare le norme sulla prevenzione e la sicurezza e tenere le dita incrociate".