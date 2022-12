Foligno, torna la tradizione dedicata a Santa Lucia e alle cialde. La Profoligno ha organizzato per il 13 un evento aperto a tutti

FOLIGNO - Martedì 13, festa di Santa Lucia, la Pro Foligno, sodalizio guidato al presidente Luca Radi, “vi aspetta in tanti dalle 15,30 in poi in via Mentana. Storia Arte e Tradizione dei Ferri da Cialda con degustazione di cialde e biscotti di Santa Lucia. Lettura di poesie in dialetto folignate e vin brulè. Con l'attiva collaborazione delle famiglie Valentini e Ragni, Custodi delle Tradizioni”. Un occasione per ribadire, attraverso le tradizioni popolari, il legame tra la città a Santa Lucia. Nella stessa giornata alle ore 16 si terrà, invece, la presentazione del progetto “ArteMia – L’arte come mezzo per l’Inclusione e l’Accessibilità” presso il Museo Capitolare Diocesano e Cripta di San Feliciano a Foligno, con l’illustrazione dei risultati del progetto, la Guida Easy to Read del Museo Capitolare Diocesano e la Guida Fotografica al Museo. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Umbria bando “Musei e Wefare culturale”. “Il Progetto ArteMIA – spiegano dalla Diocesi di Foligno - vuole offrire un percorso di scoperta e accessibilità al patrimonio culturale incentrato sulle opere custodite all’interno del Museo Diocesano di Foligno, attraverso laboratori di arteterapia (con l’utilizzo della fotografia e rielaborazione /immersione digitale), e offrire come risultato tangibile (co-costruito dagli stessi soggetti beneficiari) strumenti che rendano il Museo stesso più accessibile a persone con disabilità cognitive. Il progetto si pone infatti in continuità con pratiche di ricerca e cooperazione a livello locale ed europeo nel solco dell’accessibilità dei luoghi della cultura, in particolare i progetti Erasmus + AccEasy-Easy to Read, Easy to Access e AIDA- Alzheimer patients Interaction through Digital and Arts. L’obiettivo di ArteMIA è quello di promuovere l’accessibilità del patrimonio culturale e coinvolgere persone con disabilità cognitive in un processo di narrazione creativa volto alla ri-appropriazione di spazi – è la conclusione -, emozioni e protagonismo in ambito culturale”. Intanto, in vista delle festività natalizie, la Caritas di Foligno diretta da Mauro Masciotti ha messo a punto una serie di iniziative, in collaborazione con la Diocesi e l’associazione Arca del Mediterraneo Ets, che accompagneranno l’intero mese. Giovedì 15 dicembre, sempre alle 15, si terrà un secondo itinerario: questa volta si andrà dalla sede della UmbraGroup, in via Baldaccini, 1, fino alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Spello. Una volta giunti a destinazione si terrà un incontro che avrà per titolo “La sicurezza del lavoro e la forza della fede”.