Renato Zero annuncia tre nuove date per il tour “Autoritratto-i concerti evento”

All’indomani del trionfo live nei palasport di Firenze e Roma, dove Renato Zero ha tenuto banco per tutto il mese di marzo con 14 appuntamenti completamente sold out, l’avvincente viaggio per l’Italia di “Autoritratto - i concerti evento” (prodotto da Tattica) prosegue ora verso Sud con una leg estiva altrettanto ricca di emozioni e sorprese. Dopo l’annuncio dei primi due appuntamenti di giugno, accolti con enorme entusiasmo e calore tanto che la data di Bari del 14/6 si avvia al tutto esaurito e quella a Napoli del 21/6 ha registrato un fulmineo sold out, Zero svela oggi tre nuovi concerti-evento: se Bari e Napoli raddoppiano (rispettivamente, il 16 giugno all’Arena della Vittoria e il 22 giugno in Piazza del Plebiscito), la sorpresa più grande è per i fan della Sardegna, dove Renato Zero si prepara, a distanza di tantissimi anni, ad un comeback live più atteso che mai, approdando il 19 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA).