Gubbio, 25 anni di Angels Choir al Teatro Comunale con uno spettacolo unico

GUBBIO - Per celebrare i 25 anni di musica e passione, gli Angels Choir hanno scelto una serata speciale sabato prossimo, 23 marzo, alle ore 21.15 al teatro comunale dove si danno appuntamento artisti, musicisti e appassionati. Da quando hanno mosso i primi passi nel mondo della musica, gli Angels Choir si sono distinti nel panorama musicale umbro come un progetto unico nel suo genere. Si autodefiniscono un'unica voce e ascoltandoli è facile comprendere perché: ogni nota emessa è intrisa di spiritualità, passione ed energia, trasformando ogni esibizione in un'esperienza mistica e coinvolgente.

Giovanni Bartolini, maestro e direttore musicale del coro, spiega che «La musica diventa un dialogo di emozioni, una danza spirituale collettiva attraverso cui desideriamo regalare al pubblico sensazioni di pace e amore». Angels Choir ha intrapreso un viaggio musicale straordinario che ha lasciato un'impronta nella storia della città e nelle vite di coloro che hanno avuto il privilegio di ascoltarli nell’esperienza.

Nel campo della musica gospel contemporanea, gli Angels hanno saputo unire voci e cuori in un'unica armonia, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale locale.

La loro storia è un caleidoscopio di momenti indimenticabili che iniziano nel 1998 data di fondazione del coro. Dal loro primo concerto, gli Angels Choir hanno coltivato collaborazioni significative e partecipato a eventi di risonanza anche internazionale, condividendo il palco con il coro Feeling di Wertheim durante un gemellaggio nel 2013.

Con il sostegno della Fondazione Perugia, l’evento del 23 marzo promette di essere un'esperienza unica nel suo genere: un viaggio emozionante attraverso la storia del coro, dal gospel al nuovo repertorio pop-rock con arrangiamenti e direzione musicale a cura di Giovanni Bartolini e Francesco Brunelli. La serata vedrà la partecipazione dei musicisti Paolo Ceccarelli alla chitarra, Lorenzo Cannelli alle tastiere, Giorgio Materazzi al basso e Michele Fondacci alla batteria. Tra gli ospiti il gruppo teatrale Coro Aperto di Riccardo Tordoni.