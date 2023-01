Foligno, Quintana al voto: squadra Metelli verso la riconferma con qualche novità. E si muove anche il mercato cavalieri

FOLIGNO - Giostra della Quintana, il 13 gennaio si vota per il rinnovo del Comitato Centrale e domani scade il termine per la presentazione delle candidature. Stando a rumors di piazza, pronti ad essere confermati o smentiti con, appunto, la presentazione delle candidature, la squadra uscente guidata dal presidente Domenico Metelli dovrebbe andare verso la riconferma praticamente in toto. Praticamente perché ci sarebbero un paio di posizioni, sia legate alle deleghe sia relativamente alle persone, che potrebbero segnalare una piccola rivoluzione. Un esempio, ma con il condizionale doverosamente d’obbligo, riguarderebbe, stando ai bene informati, la Commissione Artistica di Palazzo Candiotti che verrebbe spacchettata in “Commissione Artistica” in senso stretto e “Grandi Eventi” o qualcosa del genere che si occuperebbe esclusivamente della parte culturale. Una scelta, questa, che se confermata premierebbe da un lato il lavoro fatto sino ad oggi dai vari magistrati di Giostra che si sono succeduti alla guida delle Commissione Artistica segnando la crescita dell’attività svolta. E dall’altro andrebbe a certificare la necessità, in forza del crescente livello dello spettacolo offerto, di avere due settori “artistici” che lavorando fianco a fianco si possano muovere in autonomia potendo mettere maggiormente a frutto i diversi progetti. Come detto domani scade il termine per la presentazione delle candidature e poi il 13 si andrà al voto che porterà al rinnovo delle cariche in seno all’Ente Giostra della Quintana. Intanto dando seguito agli obblighi previsti sono state già fissate le date delle Quintane del 2023 che saranno le giostre della ripartenza vera dopo le restrizioni e le conseguenze dovute alla pandemia da Covid 19. La giostra della Quintana de La Sfida vedrà lo svolgimento del corteo il 16 giunto e la Giostra il 17 giugno. La Rivincita, invece, avrà il Corteo Storico dlele rappresentanze rionali il 16 settembre e la Giostra al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti” il 17 settembre. Prosegue intanto il calendario delle visite al Museo della Quintana. Visite possibili dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19. I visitatori saranno accompagnati dallo staff del Museo e ci saranno visite ogni ora. Le visite del pomeriggio sono programmate alle 16, alle 17 e alle 18. Il sabato e la domenica si potrà visitare il Museo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La mattina la visite sono così programmate: ore 10, 11, 12; le visite pomeridiane invece saranno alle 16, 17, 18. Intanto si stanno definendo gli ultimi tasselli ancora mancati per il mercato cavalieri. Tasselli che sono quelli del rione Croce Bianca e del rione La Mora. Il Croce Bianca ha tra i suoi desiderata un cavaliere dello spessore di Pierluigi Chicchini mentre La Mora starebbe guardano ad un esordiente, magari qualcuno, molto probabilmente un folignate, proveniente dal master cavalieri. Come andrà a finire lo si capirà nelle prossime settimane. Ed ecco l’elenco, rione per rione, dei cavalieri già ufficializzati: Ammanniti, Mattia Zannori; Morlupo, Alessandro Candelori; Pugilli, Nicholas Lionetti; Spada, Tommaso Finestra; Badia, Lorenzo Melosso; Giotti, Massimo Gubbini; Cassero, Luca Innocenzi; Contrastanga, Daniele Scarponi.