Foligno, morto carbonizzato nell'auto in fiamme

FOLIGNO- Drammatico incidente stradale delle notte a Foligno in via Tamburini, nei pressi dell'aeroporto. Una persona è morta carbonizzata dopo che l'automobile su cui stava viaggiando ha preso fuoco. Secondo la prima ricostruzine dei vigili del fuoco, l'incedio si sarebbe sviluppato a seguito di un incidente stradale di cui ancora non si conoscono le cause. La vittima ancora non è stata identificata. L'allarme è scattato alle 3,20 delle notte tra martedì e mercoledì. Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi. Indagini da oparte delle forze dell'ordine.