Auto in fiamme nella notte in via Desiderato Pietri a Ostia. L'incendio è partito da una Smart in sosta ed ha coinvolto altri 4 veicoli parcheggiati: Ford Fiesta, Fiat 500 Alfa Romeo Giulietta e Ford C max. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Ostia per risalire alle cause dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA