Roma, auto in fiamme nella galleria Pittalunga, tangenziale est in tilt: traffico paralizzato fino a sera

Mobilità in tilt dalle 12 circa a causa dell'incendio di una vettura nella galleria Pittaluga del tratto urbano dell'A24 in direzione tangenziale. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto fra via Fiorentini e l'uscita Portonaccio, in entrambe le direzioni. La polizia locale di Roma capitale ha inviato in zona decine di pattuglie in tutte le aree circostanti per limitare il più possibile i disagi dovuti alla chiusura. In particolare, interessati dai disagi i territori dei municipi I- II-III-IV- VII dove il personale della Polizia Locale ha impiegato diverse ore per gestire i problemi legati alla notevole concentrazione e flusso di veicoli.

