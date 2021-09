Domenica 26 Settembre 2021, 21:48

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti in via Pietro Nenni, in città, a causa di un principio di incendio di una autovettura.

Subito giunti sul posto i Pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta dall’incendio.