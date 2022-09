Auto prende fuoco, paura sulla superstrada Cassino-Formia

Auto in fiamme sulla Superstrada Cassino-Formia: attimi di paura lungo l'arteria che collega la Città Martire al Sud Pontino, all'altezza del comune di Ausonia. Sul posto i vigili del fuoco per domare l'incendio e i carabinieri: nessuna conseguenza per l'autista che ha lasciato prontamente l'abitacolo allertando i soccorsi. Sempre nel pomeriggio si è verificato un altro incidente stradale: a Cassino, nella frazione di Caira, un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata: sul posto anche i soccorritori del 118 insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Cassino.