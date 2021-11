Paura lungo la Salaria per un'auto in fiamme

RIETI - Paura lungo la Salaria per Roma - all'altezza di Ornaro in direzione Rieti - per un'auto andata completamente avvolta dalle fiamme. Il rogo del veicolo ha interessato anche la vegetazione limitrofa. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per le operazioni di spegnimento allertati dagli automobilisti in transito in quel momento. L'incendio dell'automezzo è divampato rapidamente e le fiamme, una volta alte, hanno raggiunto alberi e vegetazione a bordo strada creando ulteriori criticità nel corso dell'intervento. Rallentamenti si sono registrati lungo la Consolare al chilometro 61 a causa degli automobilisti che si sono fermati o hanno rallentato la loro marcia impauriti dall'incendio.