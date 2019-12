Auto in fiamme in via Liguria a Fondi: indagano i carabinieri

Auto in fiamme attorno alle 19:30 di ieri in via Liguria a Fondi.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Gaeta e dei Falchi coordinati dal presidente Mario Marino che hanno domato l'incendio e rimesso in sicurezza la zona. Il rogo sarebbe divampato dal cofano della vettura, una Fiat Grande Punto vecchio modello, parcheggiata solo pochissimi minuti prima.

Paura tra i residenti della 167, il famoso quartiere popolare della città, anche se l'incendio non avrebbe natura dolosa; potrebbe infatti essersi trattato di un banale guasto al motore di un'auto piuttosto vecchia.

Sul caso indagano i carabinieri di Fondi.

Secondo i militari coordinati dal luogotenente Emilio Mauriello l'incendio non avrebbe nulla a che fare né con il crimine né con il rogo divampato lo scorso lunedì in via Lucrezio Caro, in pieno centro a Fondi.

