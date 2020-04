Consegna dei fiori nei cimiteri chiusi il Comune di Terni apre alla proposta del consigliere Alessandro Gentiletti. «Stiamo studiando come fare. E' nostra intenzione dare una risposta in questa direzione», dice l'assessore con delega alla Protezione civile, Stefano Fatale. Il modello da seguire è quello di Arrone, dove il sindaco Fabio Di Gioia ha già concesso ai fiorai la possibilità di mettere fiori nuovi sulle tombe su richiesta dei parenti. «Prima dobbiamo fare alcune passaggi istituzionali poi spiegheremo come sarà possibile fare altrettanto anche a Terni», aggiunge l'assessore Fatale. Per quanto riguarda la cura dei cimiteri, altro tema sollevato dal consigliere Gentiletti, che ha proposto «una ripulitura generale dei cimiteri comunali», l'assessore Salvati spiega che «sono già state messe in campo azioni del genere». Non solo. «Dopo la chiusura abbiamo rimodulato i servizi cimiteriali. Con la riconversione al cimitero centrale è stata fatta un'operazione straordinaria di pulizia e così anche per Papigno, Collescipoli e Cesi. Questo periodo di chiusura lo stiamo sfruttando per recuperare la dignità dei cimiteri, trasformando i servizi giornalieri quali la pulizia dei servizi igienici, la raccolta dei rifiuti e simili in pulizia e sistemazione dei viali».

Ultimo aggiornamento: 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA