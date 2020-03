Il vescovo Piemontese in preghiera per i defunti al Cimitero di Terni: «Siamo vicini a chi è nel dolore»

TERNI «In questi giorni una tragedia si è abbattuta sull’Italia e sul mondo intero» ha detto il vescovo di Terni Piemontese: e, come era stato programmato, in comunione con tutti i vescovi d’Italia, venerdì 27 marzo ha fatto visita al cimitero di Terni «per un momento di raccoglimento, preghiera e benedizione, per manifestare la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore, ricordando in particolare nella preghiera i defunti per i quali non è stato possibile celebrare il funerale». Erano presenti anche il cappellano del cimitero, padre Mario Lendini, il diacono Daniele Martelli e il sindaco Leonardo Latini, unitosi alla preghiera a nome proprio e in rappresentanza di tutta la cittadinanza. «Migliaia di persone sono decedute nell’anonimato e senza conforto, tante altre non hanno potuto salutare i loro cari e dare loro il conforto religioso» prosegue il vescovo. «Vogliamo ricordarli tutti indistintamente, uno ad uno, e mi auguro che il Signore voglia dare una carezza tutti i familiari che hanno perso i loro cari, ai nostri concittadini, agli abitanti della nostra diocesi, come conforto e consolazione» conclude.

