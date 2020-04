Cimitero di Montecchio, il Comune porterà un ramoscello di ulivo su tutte le tombe

Montecchio - Un ramoscello d'ulivo per i defunti. L'idea arriva dal Comune di Montecchio per sopperire alla chiusura dei cimiteri che impedisce alle famiglie di recarsi a visitare le tombe dei propri cari. "Per la Santa Pasqua -si legge in una nota diramata oggi- un particolare pensiero ai nostri cari defunti da parte dell'Amministrazione Comunale. Apporremo un ramoscello d'ulivo su ogni tomba dei cimiteri portando ai nostri cari un messaggio d'affetto delle rispettive famiglie". Nei prossimi giorni dunque, alcuni dipendenti comunali insieme alla Protezione Civile si recheranno presso i cimiteri di Montecchio, Melezzole e Tenaglie, "un piccolo gesto - chiudono dall'Amministrazione - dal grande valore spirituale per celebrare insieme a loro la Santa Pasqua". © RIPRODUZIONE RISERVATA