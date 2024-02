Domenica 25 Febbraio 2024, 09:17

OPERE PUBBLICHE

Ex mercato coperto di Terni, ruspe in azione. Lavori al via. E saranno anche abbastanza brevi: circa un anno. Lo studio di architettura Baldi Margheriti Associati è pronto ad aprire il cantiere da metà marzo. «L'intervento è configurato in due operazioni: una è la ristrutturazione dell'ex mercato coperto che è un'opera privata, a cura di Superconti, l'altra riguarda tutta la piazza che è di proprietà del Comune».

Il cronoprogramma per le tappe di sviluppo del progetto esecutivo è stabilito. «In questa prima fase di inizio lavori sarà fatta una verifica sulle strutture in cemento armato esistenti - spiega l'architetto Luciano Baldi - che verranno mantenute ed eventualmente consolidate. Poi si procederà con lo smantellamento di tutti i prospetti, quelli in vetro».

Il vecchio edificio, quindi, verrà completamente spogliato', rimarrà esclusivamente la struttura in cemento armato originaria e la copertura. «Al piano terra si realizzerà poi il punto vendita di Superconti, mentre al primo piano, raggiungibile con scale mobili ed ascensori, saranno collocate altre attività commerciali. Il tutto sarà collegato con una galleria urbana in vetro ed acciaio di uso pubblico che sarà costruita dove attualmente c'è il parcheggio». Il fabbricato manterrà comunque la sua identità.

«E' una struttura molto interessante e noi abbiamo cercato di mantenere la sagoma. L'edificio è compatto dal punto di vista architettonico e l'immagine del mercato si potrà ancora percepire come volume. Naturalmente utilizzando materiali contemporanei ed elementi molto tecnologici». Poi si passerà alla riqualificazione di tutta la piazza circostante con nuovi marciapiedi, pavimentazioni, illuminazione, elementi di arredo urbano, spazi pedonali e parcheggi, che dagli attuali 103 scenderanno a circa 80. «Gli stalli ora hanno dimensioni che non sono più regolamentari rispetto alla normativa regionale, perciò saranno riposizionati e a norma». Durante il cantiere il traffico non sarà interdetto, ci saranno chiusure temporane programmate per non creare troppi disagi ai residenti. A breve, dunque, quest'area del centro storico uscirà finalmente dal degrado in cui versa ormai da tanto tempo.

«Orientativamente ci vorrà circa un anno, da quando partiranno i lavori, a marzo. Considerando che è un cantiere molto, ma molto complicato, i tempi sono legati anche alla difficoltà logistica, si tratta di una posizione dov'è anche difficile arrivare con i mezzi». Un'operazione di restyling che dovrebbe avere risvolti positivi anche sulle attività commerciali prospicienti la piazza che, in questi anni di abbandono, sono progressivamente diminuite lasciando desolate vetrine vuote. «Si presuppone che questa riqualificazione, che è molto importante perché interessa una parte fondamentale della città, possa dare una spinta anche a nuove attività che rivitalizzino la piazza».



© RIPRODUZIONE RISERVATA