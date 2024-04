Perugia, strappo tra Baiocco e Alternativa Popolare di Bandecchi. L'ex calciatore correrà come sindaco da solo

Davide Baiocco continua la corsa a candidato sindaco di Perugia, ma non con Alternativa Popolare. Lo strappo dopo il sondaggio non favorevole all'accoppiata Baiocco-Ap. Adesso c'è da vedere cosa farà il partito del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Baiocco ha affidato la sua decisione a un video. Cambia la foto sul profilo faB. Non più la Fontana Maggiore, ma lui in campo contro Roberto Baggio.

«L’avventura continua con convinzione, passione e fede. Con lo spirito di sempre che è quello della congruenza, del coraggio, dell’impegno e del servizio. Accettando e rispettando le scelte altrui con gratitudine per quello che arriva e si condivide nel percorso. Avanti per la mia città con la voglia di portare valore e cambiare in meglio le cose !», ha scritto Baiocco sui social. Baiocco è stato il primo candidato sindaco a presentarsi alla città. Da parte sua solo ringraziamenti ad Ap.

