Tirano giù i numeri di tutte le esperienze in giro l'Italia, chiedono chiarimenti alla Regione, ma soprattutto vanno in pressing sul sindaco Stefano Bandecchi: «Tiri fuori le carte». Il M5s punta il dito contro il progetto pubblico-privato per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni.

«Perché in tutta l'Umbria - attacca il consigliere del M5s Claudio Fiorelli - gli ospedali sono stati finanziati con soldi pubblici mentre Terni deve chinare la testa barattando il diritto alle cure con il profitto dei privati? La cosa più inaccettabile è che, ad oggi, tutto rimane secretato negli uffici del sindaco Bandecchi che del project financing sta perorando la causa e di qualche burocrate in Regione Umbria». Segue una lunga lista di esempi dove sono stati realizzati ospedali con la formula dell'intervento pubblico-privato. E il giudizio è decisamente critico. «Lo stesso governatore leghista Luca Zaia - prosegue il consigliere Fiorelli - si è dichiarato critico definendolo ormai un "sistema incontrollabile".

Sull'incompatibilità del project financing nella costruzione di ospedali pubblici si sono espresse duramente diverse sezioni della Corte dei Conti, dall'Emilia Romagna al Veneto alla Toscana».

La critica al progetto chiama in causa direttamente il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Il M5s invita il primo cittadino «a fare chiarezza, illustrando tutti i dettagli del project financing in un apposito evento da tenersi entro il prossimo mese di aprile, anche nella forma di un consiglio comunale straordinario, rendendo pubblici i documenti e chiarendo tutte le necessarie informazioni».