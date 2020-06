TERNI Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita in un canale di irrigazione in zona Sant Filomena a Terni. A dare l'alllarme un agricoltore che ha visto il corpo riverso nell'acqua. Sono intervenuti gli agenti di una volante ed i vigili del fuoco. Si tratterebbe di una persona con un passato di tossicodipendenza. Da una prima ispezione cadaverica non ci sarebbero segni di violenza ed il corpo si trovava in acqua ormai da diverse ore, forse da giorni. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile e la prima ipotesi che la donna possa avere avuto un malore dopo un overdose ed essere poi finita in acqua. Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA