Auto esce fuori strada e finisce in un canale a Chioggia: pompiere fuori servizio si tuffa e salva una ragazza. Morto l'altro passeggero

Tragedia nella notte a Chioggia, in provincia di Venezia. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo due 30enni è uscita fuori strada ed è finita in un canale. Nonostante l'intervento di un Vigile del fuoco, tuffatosi in acqua dopo aver sentito il forte botto, l'uomo alla guida è morto, mentre la donna è riuscita a salvarsi.

L'incidente

Un incidente mortale è avvenuto a Chioggia (Venezia) ieri notte. Un'auto con a bordo due 30enni, proveniente da Cavarzere e diretta a Chioggia, è uscita fuori strada ed è finita in canale, per cause ancora da accertare. Il primo ad intervenire è stato un pompiere, che da casa sua aveva sentito il rumore dello schianto in acqua. Nonostante non fosse in servizio in quel momento, dopo aver dato l'allarme l'uomo ha deciso di tuffarsi in acqua per salvare i due giovani, riuscendo a tirare fuori da una porta posteriore la donna e metterla in salvo. Nel frattempo l'auto si è inabissata del tutto.