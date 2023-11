Teramo, salvato cagnolino intrappolato nel canale da una settimana

Salvato un cagnolino intrappolato da una settimana in un canale di scolo. E’ successo ieri mattina, quando i vigili del fuoco del comando di Teramo, in via Insorti di Bosco Martese, al Piano della Lenta, in collaborazione con il vigile ecologico dell'ufficio ambiente, Vincenzo Calvarese, hanno liberato un Jack Russell terrier che era finito in una caditoia protetta sul lato della strada da un tombino.

L'animale era rimasto intrappolato lì per una settimana, come riferito da alcuni residenti della zona. Negli ultimi giorni, avevano notato un via vai di cani nei pressi del tombino, attratti dall'odore dell'animale bloccato. Inizialmente, non avevano dato peso a questo particolare, ma ulteriori indagini hanno rivelato la presenza della povera bestia. Sembra che l'animale sia finito nella caditoia risalendo il canale di scarico verso la scarpata alle spalle del quartiere e degli edifici abitati. Il canale è così stretto che non permette il passaggio di una persona.