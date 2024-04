Mercoledì 17 Aprile 2024, 15:09

La logica della prossimità è da sempre una priorità per la Pubblica Amministrazione. L’Inps dagli anni Novanta rilanciò questa prospettiva aprendo una serie infinita di Sedi sul territorio che, anche se dispendiosa dal punto di vista economico, rispondeva alla visione dell’allora presidente Gianni Billia del “Servizio sotto casa”.

Una attività molto dispendiosa in termini economici, basti pensare al costo degli affitti dei locali, delle utenze e del personale, ma che rapportata anche alla tecnologia disponibile a quei tempi, l’Inps era comunque un modello all’avanguardia di prestazione tecnologica nel panorama europeo, trovava giustificazione nella realizzazione di un servizio qualitativamente migliore.

Poi vennero i Totem, colonnine collegate a livello informatico con i data base della Pubblica Amministrazione e dotate già dei primi touch screen, installati nei locali delle amministrazioni comunali con un basso bacino di utenza. Servizi limitati a poche operazioni, ma accessibili ai più, e che riuscirono ad aumentare ancora la capillarità del contatto con il territorio. La tecnologia si è evoluta, così come la mission dell’Istituto, invece, non è sostanzialmente cambiata. Potremmo metaforicamente dire: “Dal servizio sotto casa, al servizio in tasca”.

"Inps per tutti" sbarca su WhatsApp

Dal 9 aprile 2024 è disponibile all’utenza il canale WhatsApp ufficiale dell’Inps dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini, messaggio INPS numero 1406 del 9 aprile 2024, in grado di facilitare l’accesso a informazioni chiare e tempestive, sfruttando le potenzialità dell’app di messaggistica più diffusa in Italia.

Inps per tutti offre una serie di contenuti “tagliati” sulle tematiche di maggiore interesse. News, video, link di collegamento e infografiche che risulteranno fruibili sugli smartphone degli utenti, una volta iscritti al canale, garantendo in ogni caso una totale riservatezza dei dati personali, dati non visibili a Inps.

I contenuti saranno identificabili da elementi grafici di colore diverso a seconda delle aree tematiche delle informazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità, blu per le comunicazioni di carattere istituzionale.

Come iscriversi

L’iscrizione al canale si effettua cliccando al seguente link. All’interno Sedi Inps, dove saranno affissi dei manifesti che illustrano l’iniziativa e che contengono anche il QR Code per l’immediato accesso e l’iscrizione al canale; sul sito istituzionale dell’Istituto, accedendo al quale è possibile scaricare direttamente il QR code, dalla news “INPS su WhatsApp, con un QR-Code immediato accesso e iscrizione al canale”.

Autorevolezza delle informazioni condivise, tempestività delle comunicazioni core, sono i punti di forza di questo nuovo canale che raccoglie i più importanti aggiornamenti sui diversi temi legati alla previdenza sociale, portando l’Istituto a ridurre ulteriormente la distanza tra la Pubblica Amministrazione e l’utenza, sfruttando la tecnologia e garantendo, allo stesso tempo, la totale riservatezza.