Terra Amara, le anticipazioni del 30 novembre. Qual è la la vera identità di Umit? Il suo nome in realtà è Ayala

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 30 novembre.

Terra Amara, le anticipazioni del 30 novembre

Ricoverata in ospedale, appena aperti gli occhi Umit ha accusato immediatamente Demir di essere il suo aggressore.

La Kahraman ha dichiarato senza giri di parole ai gendarmi di non avere alcun dubbio circa l'identità di colui il quale l'ha spinta giù dalle scale e poi non le ha prestato soccorso, con il chiaro intento di farla fuori.

A Cukurova si tiene così l'udienza in tribunale contro Demir, il quale, considerato colpevole, continua a restare dietro le sbarre. Lontano dal paese, Fikret e Lutfiye fanno intanto rientro a casa, dove hanno trovato una Mujgan estremamente turbata: la dottoressa, infatti, dice di aver scoperto che è il signore di Cukurova che sta pagando per quanto accaduto all'amica, anche se è piuttosto sicura che, in verità, sia innocente.

Demir si trova in carcere, ma sa che, prima o poi, la verità verrà a galla e fiducioso, aspetta di ricevere la visita di Sermin. Quest'ultima lo ha raggiunto perché ha un'importante rivelazione da fargli: ha scoperto che il vero nome di Umit è in realtà Ayla! Nome che, tra l'altro, Sevda non faceva che ripetere nel bel mezzo di un delirio, quando era ricoverata in ospedale. Le due, alla bionda è più che chiaro, si conoscono bene, però, chissà perché, lo tengono nascosto. Ma a Demir tutta questa storia appare folle e decide di non darle ascolto, arrivando a cacciarla via.