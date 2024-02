Lupo investito finisce in un canale ghiacciato: salvato dalla morte per il freddo

Negli scorsi giorni nel territorio della Valle Subequana, nei pressi di Gagliano Aterno è stato investito un giovane lupo di circa un anno probabilmente a causa della forte velocità di un’auto. L’esemplare è rimasto per ore nella gelida acqua di un canale sul ciglio della strada, il che lo ha portato in ipotermia.

Grazie alla segnalazione di Benedetta Cericola e Luca Di Vincenzo (attivista Wwf Abruzzo Montano), con la conseguente e tempestiva organizzazione tra la Forestale di Fontecchio e di Secinaro in collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il lupo chiamato Benny è stato recuperato e sarà sottoposto ad accertamenti per comprendere il suo stato di salute, di certo non promettente.