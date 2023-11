Un'auto è finita in un canale lungo la strada che da Frosinone conduce a Ceccano. I vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare il mezzo. Ancora non è stato accertato se vi sono persone o meno nell'abitacolo. Da accertare anche se si tratti di un incidente o l'auto sia stata mandata nel canale dopo un furto.

Sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Frosinone.