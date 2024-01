Mercoledì 17 Gennaio 2024, 00:50

Tra un Gaston Pereiro che fa ancora allungare il collo e un Riccardo Pagano all'esame De Rossi, la Ternana che cerca il trequartista nuovo è a sua volta messa nel mirino da chi invece vorrebbe portarle via Salim Diakite. Non solo ingressi, dunque, a far scatenare voci e ipotesi per questo mercato rossoverde ora apparentemente ingolfato. Sul difensore francese si riaccende l'attenzione di altre società di serie B interessate a lui, mentre la Ternana non pensa al momento di privarsi del suo calciatore. Anche il direttore sportivo Stefano Capozucca, in conferenza stampa, aveva fatto capire l'intenzione di non mollarlo, prospettando la possibilità di un «mercato finito» quando saranno stati definiti gli arrivi di un trequartista e di un terzino sinistro. Ma è chiaro che il mercato di gennaio è ancora lungo e che da qui alle ultime ore può sempre arrivare un'offerta di quelle allettanti davanti alla quale la dirigenza di via della Bardesca può pensarci su. Ad oggi, però, offerte reali non sono arrivate da nessuno. Nemmeno dalla Cremonese e dal Palermo, le due società date come interessate al giocatore parigino. Probabilmente, la Ternana punterà a metterlo sul mercato solo la prossima estate, magari aspettando pure l'arrivo di qualche richiesta e di qualche offerta interessante dalla serie A. Oggi, è così. In ogni modo, il giocatore è tenuto d'occhio da più parti. La Cremonese, dopo essersi già presa Cesar Falletti, potrebbe pensare pure a organizzare l'assalto a Diakite. Il Palermo, però, tiene tutto sotto controllo in quanto un pensiero su di lui lo aveva fatto tanto la scorsa estate quanto nelle settimane precedenti all'apertura della sessione di mercato ad oggi in corso. Servono, però, offerte sostanziose sulla base di soldoni veri. E serve, naturalmente, la volontà della Ternana di privarsi di Diakite prima dell'estate, rinunciando a una pedina fondamentale per la difesa di una squadra in bassa classifica e che si deve salvare.

Capozucca, al momento, resta impegnato sul fronte dei nuovi arrivi per chiudere il capitolo entrate. Tommaso Corazza è sempre pronto ad arrivare dal Bologna ma è passata una nuova giornata interlocutoria tra le parti e non si è visto ancora nulla di definitivo al riguardo, mentre sul romanista Riccardo Pagano c'è l'incognita Daniele De Rossi. La Roma, infatti, dopo l'esonero di José Mourinho e l'ingaggio dell'ex azzurro campione del mondo, deve capire quali intenzioni possa avere quest'ultimo sull'utilizzo a disposizione della prima squadra dei giovani e dei Primavera. Anche qui, dunque, potrebbero servire alcune ore in più per avere una risposta certa. Il capitolo Gaston Pereiro, invece, da una parte prospetta nuovi passi in avanti per un suo arrivo, ma dall'altra non si scrolla di dosso dubbi e incertezze sulla possibilità di poter davvero vedere una volta per tutte il giocatore in gruppo con Roberto Breda. La vicenda si trascina ancora avanti e tra i tifosi ormai spazientiti impazza l'ironia sui social media, lanciata da chi ormai la prende a ridere. Resta in piedi anche la possibile caccia a un mediano centrale. Piace sempre Luca Belardinelli, dell'Empoli.