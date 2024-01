Martedì 16 Gennaio 2024, 00:23

Gaston Pereiro e il suo procuratore non hanno ancora trovato una soluzione e con lui resta tutto impantanato, però adesso si riavvicina Riccardo Pagano, talento della Roma. La Ternana cerca ancora il bandolo della matassa per il nuovo trequartista, tra il lungo tira e molla con l'uruguaiano del Cagliari che rimanda tutto ancora una volta e le soluzioni alternative. Ieri non è arrivato nessuno e gli allenamenti settimanali sono ricominciati. Secondo le attese del direttore sportivo Stefano Capozucca e gli auspici dei tifosi, doveva essere il lunedì di Gaston Pereiro, di Tommaso Corazza dal Bologna e del mercato in entrata chiuso lì. Invece, nessuno di questi si è visto. Nemmeno l'esterno mancino del Bologna. Quest'ultimo potrebbe arrivare presto.

La sconfitta di Bari, però, può aprire la strada a nove possibili riflessioni anche su altre posizioni del campo. Come il centrocampo. Per l'allenatore Roberto Breda il reparto mediano è a posto così. Sabato, però, proprio lì sono venute fuori delle sbavature. Chissà, dunque, che non si provi a cercare pure di prendere qualche mediano centrale, tanto più che la permanenza a Terni dell'infortunato Federico Viviani è ora messa in dubbio. Spunta Luca Belardinelli, dell'Empoli. La settimana del post Bari, proiettata verso un altro impegno di fuoco al Liberati con la sorpresa Cittadella, è già cominciata. Ancora senza certezze sul successore di Cesar Falletti sulla trequarti. Gaston Pereiro resta in naftalina e si rimane alla finestra in attesa che lui e il suo procuratore prendano una volta per tutte una decisione. La Ternana può solo attendere. Però tornano a susseguirsi nuove ipotesi. «Se non sarà Gaston - aveva detto Capozucca venerdì - sarà un altro giovane da cercare sul mercato». Lui, il nome, lo ha. Già da un paio di settimane. E' proprio quello di Pagano, diciannovenne, punto di forza della Primavera giallorossa e sul quale la dirigenza romanista punta tantissimo. Fino allo scorso fine settimana sembrava difficile, viste le resistenze dell'allenatore Josè Mourinho che lo ha anche fatto esordire in prima squadra e i dubbi della società a lasciarlo andare. Le cose, però, possono cambiare. I contatti tra le parti potrebbero portare già oggi qualche sorpresa. Per la Roma, la possibilità di mandare il suo talentino a giocare in serie B per pochi mesi e fargli prendere minutaggio può essere un vantaggio. Questo aiuta la Ternana su questa pista. Pagano è un giocatore duttile, capace di fare il trequartista, il mediano e la mezzala.

Nell'attesa dei tasselli di mercato individuati, il lavoro della squadra è ricominciato. E' tornato a vedersi in gruppo Andrea Favilli, dopo aver superato i guai muscolari (si spera) e il Covid. Lui e Valerio Mantovani hanno fatto gran parte del lavoro in gruppo. Oltre a Viviani e Ange N'Guessan che hanno lavorato in palestra, non si è visto nemmeno Iulius Andrei Marginean, fermo per un affaticamento muscolare. Marco Capuano corre a parte. Problema nel finale di seduta per Federico Dionisi, per un colpo alla caviglia. E' uscito zoppicando e con la borsa di ghiaccio. Ma non dovrebbe essere nulla di rilevante. Infine, da ieri è attiva un'iniziativa della società per portare pubblico allo stadio con il Cittadella. Stavolta si pensa agli abbonati, i quali potranno acquistare un biglietto per tutti i settori al costo di un euro, da poter dare ad altri non abbonati.