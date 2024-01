Sabato 13 Gennaio 2024, 08:57

Le porte della Ternana, per Gaston Pereiro, sono ancora aperte. Il direttore sportivo Stefano Capozucca non ha ancora mollato e spera di riuscire lunedì a chiudere il suo arrivo, nonostante le questioni che ritardano tutto. E se arriva lui, così come arriverà il giovane esterno sinistro Tommaso Corazza dal Bologna, il mercato della Ternana sarà chiuso. Chi è stato ceduto, compreso Cesar Falletti, ha chiesto di poter cambiare squadra. La conferma di tutto questo arriva dallo stesso Capozucca. In sala stampa ha fatto il punto sul mercato di gennaio, con un quadro completo su arrivi e partenze.

Riguardo a Pereiro («quella che chiamate "telenovela" e ci ironizzate»), spiega: «I problemi sono legati al suo procuratore, il quale sta cercando di piazzarlo da altre parti. Lui, però, vuole la Ternana. Non ha accettato nemmeno un trasferimento in Turchia. Sono ancora fiducioso di riuscire ad averlo, anche se lo sono meno di ieri. Ma credo che lunedì, al 60 - 70%, può arrivare. E' un giocatore un po' pigro, ma se si accende sa vincere le partite da solo». Poi sugli altri arrivi: «Jan Zuberek viene da un infortunio e lo abbiamo preso per averlo al meglio l'anno prossimo chiedendo di nuovo il prestito, Ange N'Guissan è un altro giovane molto promettente, per Giacomo Faticanti mi chiedono tutti come abbia fatto a riuscire ad averlo, Gabriele Boloca me lo ha segnalato un amico giornalista». Capozucca ammette che «la squadra sarebbe completa se arrivasse Pereiro a sostituire Falletti, altrimenti mancherebbe quella pedina, da andare comunque a cercare». Naturalmente, un altro giovane, come giovani sono quelli fin qui arrivati. Piace sempre Riccardo Pagano, ma la Roma non sembra intenzionata a mollarlo. Non si prevedono altre uscite illustri, tanto meno Salim Diakite. «Lo stesso vale per Valerio Mantovani. Magari, lui avrebbe avuto pure piacere di andare ad Ascoli con un allenatore già avuto in passato, ma non possiamo rinforzare dirette concorrenti». Due movimenti in uscita, però, sono ancora possibili. Per Ottavio Garau si cercherà una nuova destinazione. Per Federico Viviani, invece, è ancora tutto da valutare e lo si farà dopo dei colloqui con lui. Poi, i giocatori ceduti. Cominciamo da Falletti: «Gli avevamo proposto il rinnovo il 14 settembre e non ha accettato. Una settimana dopo abbiamo rilanciato con valori aumentati. Non ha accettato. Poi è arrivata l'offerta della Cremonese. Lui ci ha detto che sentiva finito il suo ciclo e si era sentito infamato da una parte della piazza dopo il rientro dall'infortunio. Ci ha fatto capire che avrebbe preferito cambiare. Niccolò Corrado, lo avevo visto affranto dopo la vittoria a Lecco. Piangendo, mi ha detto che non gli riusciva più nulla. Alessandro Celli è voluto andare a Catania, ma mi ha pure detto che era meglio così, anche per dare ai giovani più minutaggio». Squadra giovane, ora ancor più ringiovanita. Capozucca crede nella salvezza: «La politica della società è questa e in tanti si complimentano con noi. I nostri giovani sono la forza di questa squadra».