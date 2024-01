Giovedì 11 Gennaio 2024, 07:52

Un passo alla volta. Ma la Ternana sta attendendo fiduciosa. Gaston Pereiro arriva? Non arriva? Ha risolto le pendenze economiche? Sembra di sì. O per lo meno, sta risolvendole. E allora, perché non viene nonostante un accordo tra lui e il direttore sportivo Stefano Capozucca che c'è da parecchi giorni? Tante domande che si pongono i tifosi. Domande alle quali non è ancora arrivata una risposta certa. Ma c'è ancora una giornata per arrivare a una conclusione della vicenda. Che, a questo punto, può essere legata una volta per tutte a un "dentro o fuori". In via della Bardesca sembra continuare a trapelare un certo ottimismo, pur con la consapevolezza di non poter attendere troppo tempo. La vicenda dell'arrivo in rossoverde del fantasista uruguaiano chiamato a ovviare alla partenza di Cesar Falletti continua ad andare per le lunghe e diventa il tormentone di questo inizio mercato della Ternana.

Il giocatore ormai è intenzionato a venire a Terni. Ha già detto a Capozucca di essere felice di raggiungerlo in Umbria. Ma lui e il suo procuratore, con il Cagliari, stanno ancora lavorando per superare la questione che congela tutto, legata ai compensi del giocatore. Sembra, delle pendenze passate. O, probabilmente, una questione legata a un tentativo da parte della società di spalmare il suo ingaggio. La Ternana, dunque aspetta ancora un giorno. Se non altro, sembra da escludere la possibilità che l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri blocchi la cessione del calciatore per colpa della tante assenze in attacco. Dopo la frattura al metatarso di Gaetano Oristanio, infatti, la strada di più probabile percorrenza da parte dell'esperto tecnico romano dovrebbe essere quella di attingere alla Primavera. Tra l'altro, pare che sia pronto a chiedere all'ex rossoverde Fabio Pisacane, ora tecnico proprio della Primavera rossoblu, di poter integrare due attaccanti.

Nel frattempo, la Ternana deve pensare alla ripresa del campionato e alla necessità di fare punti. La partita di Bari è alle porte e la squadra ha bisogno di cercare su un campo difficile come il San Nicola un altro risultato utile in chiave salvezza. L'allenatore Roberto Breda, ad oggi, non ha ancora di fatto un trequartista, ma ha pur sempre in rosa Gregorio Luperini, pronto a ricoprire lui il posto che era di Falletti. Breda, tra l'altro, già un mese fa, in tempi non sospetti e quando non si parlava né dell'addio di Falletti e né dell'arrivo di Gaston Pereiro, aveva detto di considerare proprio Luperini come l'alternativa al "Folletto" di Artigas. Il prossimo annuncio di mercato dovrebbe essere quello del difensore rumeno Gabriel Boloca, in prova dal 3 gennaio e ora pronto ad essere ingaggiato.