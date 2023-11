Calvi dell'Umbria, città che legge. Donati sessanta libri alla scuola media

CALVI DELL'UMBRIA Sessanta libri alla bilbioteca della scuola media. Una donazione dell’associazione Viatores Umbro Sabini Aps con l'obiettivo di promuovere la crescita culturale del territorio umbro-sabino.

Sempre i Viatores hanno poi donato alla scuola elementare un armadietto-biblioteca dove collocare nuovi libri anche in questo caso forniti dall’associazione e selezionati dalle maestre.

Armadietto biblioteca anche alla scuola materna, che è statoposto all’esterno della scuola, negli spazi di attesa dei genitori, dove gli stessi potranno prendere libri per leggerli ai loro figli a casa.

Poco dopo la sua fondazione, nel 2010, l'associazione ha abbracciato un progetto di bookcrossing, diffusione del piacere di leggere attraverso lo scambio e la circolazione di libri, estesa a tutti i cittadini. Partita con un semplice stand in occasione di feste e fiere, l'attività è stata collocata in una postazione fissa denominata "Libri sotto l’arco"; uno spazio all’aperto che alcuni soci riforniscono con regolarità, dove i cittadini possono liberamente prendere e lasciare libri.



«Insegnanti ed educatori - spiega l'amministrazione comunale in una nota - come la professoressa Barnabei per la scuola media, la maestra Daniela Bassotti per le elementari, Annalisa Barchiesi e Katiuscia Amaranto per la materna hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa che, anche se limitata, aggiunge un piccolo contributo alla collaborazione della popolazione calvese all’educazione scolastica dei giovani della propria comunità.

Un sentito grazie a Pino Milani e a Mara Vardaro che per conto dei Viatores hanno coordinato l'attività».