Calvi dell'Umbria, presenta "Libri sotto l'Arco". Biblioteca diffusa nel centro storico del paese.

CALVI DELL'UMBRIA Lasci un libro e ne prendi un altro. Nasce "Libri sotto l'arco", un progetto di book crossing dentro le mura del borgo di Calvi e in particolare sotto gli archi disseminati nel centro storico. Un'iniziativa promossa dall'associazione Viatores Umbro Sabini e dagli Assessorati alla Cultura e all’Ambiente del Comune e partita a maggio 2021 che sta riscuotendo un grande successo fra gli stessi abitanti. L'intenzione è quella di sollecitare la diffusione e lo scambio culturale attraverso la lettura dei libri, il tutto inquadrato in una prospettiva di incontri e confronti creativi. Ogni settimana la piccola “biblioteca” viene aggiornata con nuovi titoli. «Sotto ogni arco, per un totale di tre le postazioni all’interno del borgo, è possibile consultare i libri -spiegano gli organizzatori- queste postazioni sono soltanto una tappa di un percorso che ogni anno vuole coinvolgere la cittadinanza attraverso attività di ampio respiro. Tutti sappiamo che la lettura è conoscenza. Attraverso la lettura si attiva la diffusione di idee e si innescano processi di emancipazione e integrazione». Nel rispetto delle norme anti covid-19, ogni postazione è fornita di guanti in lattice per sfogliare i volumi in piena sicurezza.