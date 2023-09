Amelia, Comunità Incontro: "pane, mortadella e mele" per celebrare l'impegno di don Pierino. Presente anche don Antonio Coluccia

AMELIA Pane, mortadella e mele. Questi gli ingredienti del pranzo per celebrare il ricordo della prima notte a Silla. Era il 27 settembre del 1979 quando don Pierino Gelmini con una manciata di "figli dell’amore", come li chiamava, arrivò da Roma a Molino Silla, all’epoca un casale sperduto e diroccato. Davanti al camino, il fondatore della Comunità Incontro e i ragazzi si ritrovarono all’ora di cena a mangiare pane, mortadella e mele.

Da allora, in onore di quell'esempio di condivisione e accoglienza, ogni anno si rinnova la tradizione.

L'appuntamento è per mercoledì 27 settembre alle 12 con la santa messa officiata dal vescovo Francesco Antonio Soddu, coadiuvato da don Antonio Coluccia, conosciuto come "Il prete antispaccio di San Basilio". Per aver sfidato la mafia che controlla fiumi di droga nella capitale don Antonio vive da tempo sotto scorta.

Dopo il recente attentato che ha messo a rischio la sua vita, don Anotnio torna a Molino Silla per ribadire il no a qualsiasi forma di dipendenza e uso di sostanze.

Alle 13, nel refettorio, è previsto il tradizionale pranzo con "Pane, mortadella e mela" insieme alle autorità, allo staff multidisciplinare e ai ragazzi impegnati nel percorso di recupero; la giornata si concluderà con un momento di riflessione e d’incontro negli spazi antistanti la Madonnina del Sorriso.

Sarà presente anche Nicola Guida, neo presidente della Ternana Calcio.