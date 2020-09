Giornata per la legalità. Il prefetto Gabrielli in visita alla Comunità Incontro. Il capo struttura Nicolasi:«A breve apriremo una struttura dedicata ai minori, in ricordo di Flavio e Gianluca»

AMELIA - Il prefetto di Terni Franco Gabrielli visita la Comunità Incontro in occasione della Giornata per la legalità.

“E’ stato un onore nonchè una grande responsabilità per la Comunità Incontro Onlus - dichiara il capo struttura Giampaolo Nicolasi - accogliere questa mattina a Molino Silla il Prefetto Franco Gabrielli ed ospitare nelle nostre strutture la Giornata per la legalità. Per noi – continua Nicolasi - aver fatto da cornice a #sceglilastradagiusta e alla celebrazione della figura di Roberto Antiochia, è stata l’occasione per ribadire i profondi valori sociali che ci legano al territorio e alle istituzioni locali, con le quali da sempre dialoghiamo e collaboriamo per affermare la legalità e il valore della vita". Nel corso della giornata, Nicolasi ha annunciato anche la prossima apertura di una struttura interamente dedicata ai minori in ricordo di Flavio e Gianluca i due quindicenni ternani morti nel luglio scorso in seguito all'assunzione di un mix letale di sostanze stupefacenti.

"Viviamo una fase difficile, ancor più complicata dall’emergenza sanitaria - ha commentato - ed ora più che mai è indispensabile che tutte le forze del territorio facciano squadra per far sentire il loro impegno. Dal nostro canto, come realtà terapeutica, anche a seguito della tragica morte di Flavio e Gianluca e in loro ricordo, abbiamo deciso di rafforzare il nostro intervento e di aprire a breve a Molino Silla una struttura totalmente dedicata ai minori, ai tanti troppi giovani che si perdono nel tunnel delle dipendenze e che purtroppo le percentuali ci dimostrano essere in crescita".

"Ringraziamo sentitamente il Questore di Terni Roberto Massucci e la Polizia di Stato -chiude Nicolasi- per averci coinvolto in questa emozionante giornata ed anche nel progetto di “prossimità” #DiverTIAMOci, da poco conclusosi, che nelle scorse settimane ha portato la Comunità Incontro e i suoi ragazzi nel cuore della movida ternana per sensibilizzare i giovani sul rischio droga e dipendenze. Grazie infine al Prefetto Gabrielli per le parole di condivisione che ci spingono con forza a proseguire nel nostro lavoro. La Comunità Incontro Onlus sarà sempre testimone della legalità e camminerà al fianco delle istituzioni per assicurare il proprio supporto nelle attività di prevenzione ed assistenza. Ed è così che continuerà e si rinnoverà giorno dopo giorno l’opera di Don Pierino Gelmini.”

Dopo la visita alla Comunità il capo della polizia ha visitato anche le accierie ternane.

Ultimo aggiornamento: 19:49

