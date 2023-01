Grandi classici e brani contemporanei al gala internazionale della danza Les Étoiles, sabato 28 e domenica 29 gennaio al Parco della Musica di Roma

Tre rappresentazioni in programma alla Sala Santa Cecilia, Parco della Musica Roma, il 28 gennaio (ore 21) e il 29 gennaio (ore 16.30 e ore 21) per la dodicesima edizione di Les Étoiles, gala internazionale della danza, ideato da Daniele Cipriani. Passi a due da Il Lago dei Cigni, Don Chisciotte e Il Corsaro, ma anche brani contemporanei. Tra questi Carbon Life di Wayne McGregor, Voices di David Dawson, due brani di John Neumeier, Spring and Fall e Shall We Dance?, Scarlatti pas deux di José Martinez e La nuit s’achève di Benjamin Millepied; Orgía del madrileno Sergio Bernal Äffi e Mopey di Marco Goecke. Con l’étoile a sorpresa, il cubano Alejandro Virelles che danzerà accanto a Polina Semionova, e le star Marianela Nuñez, William Bracewell, Marcelino Sambé, Anna Rose O’Sullivan (Royal Ballet); lo spagnolo Sergio Bernal; Maia Makhateli, Giorgi Potskhishvili (Het Ballet di Amsterdam), Paul Marque, Valentine Colasante (Opéra de Paris, Matteo Miccini e Alessandro Frola e Madoka Sugai dell'Hamburg Ballet John Neumeier