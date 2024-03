Terni, le scuole di danza si preparano al PalaTerni per lo spettacolo inaugurale di Umbria Forum con Eleonora Abbagnato

Terni -

Quarantadue giovani allievi delle scuole di danza di Terni parteciperanno allo spettacolo inaugurale di Umbria Forum dal titolo “Amores” al PalaTerni, in programma il 5 aprile.

Il produttore Daniele Cipriani, infatti, ha eccezionalmente voluto sulla scena giovani danzatori come segno di collaborazione e apertura di grandi produzioni artistiche ai talenti che avranno il privilegio di ballare accanto a stelle della danza come Eleonora Abbagnato e Sergio Bernal.

Gli allievi di Asd Dancers, Euno, Proscenium centro formazione danza, Area ballet e Scuola di danza Azucar, hanno affrontato la collaborazione con la produzione dello spettacolo, con serietà e dedizione.

I ballerini ternani sono affiancati dai danzatori e coreografi Sasha Riva e Simone Repele guidati dal regista Luis Ernesto Doñas.

Grazie alla loro esperienza, si legge in una nota, gli insegnanti hanno affinato il potenziale di ogni singolo allievo.

L'evento “Amores” non è solo un'occasione per celebrare la danza, ma anche per rendere omaggio al talento e all'impegno della comunità artistica di Terni e dell'intera regione Umbra.